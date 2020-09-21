«Супер!»: 18-летняя девушка из Пермского края вышла в полуфинал вокального конкурса

Пермячка покорила жюри своим исполнением романса. Фото: канал НТВ

- Около 250 сообщений. Вы нереальные. Спасибо за такие душевные слова и поддержку. Благодарна каждому! Безумно счастлива, что судьба посылает мне такие прекрасные возможности стать еще лучше! Ну, а сейчас вновь работать, работать и работать над собой, - написала на своей странице ВК 18-летняя конкурсантка из Пермского края Диана Хасанова.

Девушка принимает участие в международном детском вокальном конкурсе на НТВ «Ты супер!».

Участники этого музыкального состязания - воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. В восемь лет Диана потеряла маму, сейчас ее воспитывает бабушка.

На проекте певица из Чернушки исполнила романс Алябьева «Соловей». На первых же секундах песни музыкант Алексей Воробьев нажал зеленую кнопку, а к концу исполнения романса ее нажали все члены жюри.

- Супер! Супер! – похвалила девушку Диана Арбенина.

Таким образом Диана Хасанова из Прикамья вышла в полуфинал вокального конкурса.

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