«В восемь лет пережила трагедию». В новом сезоне проекта «Ты супер!» будет участвовать девушка из Пермского края

Диана Хасанова выбрала для первого выступления известный романс «Соловей». Фото: телеканал НТВ.

20 сентября на канале НТВ стартует четвертый сезон международного вокального проекта «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей. В нем примут участие 58 конкурсантов от семи до 18 лет. Пермский край в конкурсе представит 18-летняя Диана Хасанова из Чернушки.

Девушка потеряла маму, когда ей было восемь лет, а ее младшей сестренке два годика. Сестер сейчас воспитывают бабушка и дедушка по маминой линии. Их отец работает вахтовиком на севере, но когда приезжает в отпуск, участвует в жизни дочерей.

Музыкой Диана занялась в 13 лет. Она поет и участвует в различных конкурсах. Для своего первого выступления девушка выбрала романс «Соловей». И как пение оценит жюри, можно будет узнать уже в ближайшую субботу.

Кресла жюри в проекте займут композитор Игорь Крутой, певица Елка, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и музыкант Алексей Воробьев.

Ждет начала нового сезона и известный участник «Ты супер!» из Пермского края Кирилл Есин. Несколько лет назад девятилетний школьник из Губахи покорил жюри конкурса и дошел до финала.

Кирилл Есин из Губахи принимал участие в конкурсе несколько лет назад и дошел до финала. Фото: телеканал НТВ.

- Мы обязательно будем смотреть «Ты супер!», у нас там столько ребят будет выступать, с которыми Кирилл продолжает дружбу после участия в проекте, - говорит бабушка юного певца Лидия Николаевна. – Он подрос за это время, но продолжает оставаться таким же милым, наивным и доверчивым ребенком. Ему сейчас 13 лет. Он учится в седьмом классе. В этом году Кирилл получает диплом по вокалу, учится в музыкальной школе по классу саксофона.

Талантливый парнишка продолжает петь и ездить на конкурсы. Он решил, что обязательно свяжет свою жизнь с музыкой. Если ломка голоса пройдет успешно, он продолжит петь, если нет – будет звукорежиссером, чтобы остаться ближе к музыке.

Напомним, в популярном ТВ-проекте принимают участие дети, которые по тем или иным причинам остались без попечения родителей. Кирилла и его сестренку воспитывает бабушка. Но мама жива.

- И иногда они с ней созваниваются, - говорит бабушка Кирилла.

Поболеть за участницу нового сезона проекта «Ты супер!» из Пермского края можно будет 20 сентября в 20.10.

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