«Добила Газель». В Перми мальчик кидался под колеса машин

Фото: издание Мой город - Пермь
В воскресенье, 20 сентября, в Перми на перекрестке улиц Ленина и Крисанова подросток, одетый в синий плед на голый торс, кидался под машины.
- Прыгнул на новенькую «Ладу Весту». Немного ее помял, встал, оправился и пошел по проезжей части улицы Ленина в сторону Перми-2. Там в районе «Лукойла» его добила «Газель». Мальчика увезли на скорой, водители в шоке, - сообщает издание Мой город - Пермь.
В социальных сетях пермяки недоумевают, что происходит с горожанами:
«Люди выпадают из окон, кидаются под машины, что происходит? Осеннее обострение?» - задаются вопросом жители города.
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