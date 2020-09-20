«Добила Газель». В Перми мальчик кидался под колеса машин

Фото: издание Мой город - Пермь

В воскресенье, 20 сентября, в Перми на перекрестке улиц Ленина и Крисанова подросток, одетый в синий плед на голый торс, кидался под машины.

- Прыгнул на новенькую «Ладу Весту». Немного ее помял, встал, оправился и пошел по проезжей части улицы Ленина в сторону Перми-2. Там в районе «Лукойла» его добила «Газель». Мальчика увезли на скорой, водители в шоке, - сообщает издание Мой город - Пермь.

В социальных сетях пермяки недоумевают, что происходит с горожанами:

«Люди выпадают из окон, кидаются под машины, что происходит? Осеннее обострение?» - задаются вопросом жители города.

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