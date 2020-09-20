- Фото: Василий Вахрин

В субботу, 19 сентября, и ночью в воскресенье, 20 сентября, с домов в Свердловском и Дзержинском районах Перми выпали два человека.

В субботу в 21.30 с пятого этажа по улице Коминтерна, 28 выпал 19-летний парень, спустя три часа в 00.35 с четвертого этажа по улице Малкова, 16 выпала 19-летняя девушка.

- Пострадавший молодой человек госпитализирован в ПККБ, девушка - в МСЧ №9, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

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