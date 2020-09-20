В Пермском крае из-за нарушения санитарных правил опечатали кафе

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Фото: Василий Вахрин
В летнем кафе-веранде, расположенном на улице Победы,14 в Добрянке не насели разметку для соблюдения социального дистанцирования.
- В связи с тем, что отсутствие разметки в общественном месте создает потенциальную угрозу здоровью граждан, суд приостановил деятельности кафе на 5 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Судебные приставы исполнили решение суда и опечатали кафе.
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