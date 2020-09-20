Коэффициент распространения болезни составляет 1,14 Фото: Игорь БУЛАТОВ

По данным Управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае зарегистрировали 71 новый случай заражения коронавирусом. Из новых инфицированных 34 мужчины, 33 женщины, 1 ребенок. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Ежесуточный прирост больных составил 0,8%. Коэффициент распространения болезни составляет 1,14.Общее число заболевших COVID-19 достигло 9083.