«Стояла на карнизе минут 10». В Перми девушка выпала с 7 этажа

Фото: ПодслушаноПермь

В Перми произошло ЧП. С 7-го этажа дома по улице Хабаровская, 54 выпала девушка. Как сообщили в группе ВКонтакте «Подслушано Пермь», перед этим она стояла на карнизе минут 10.

- Сообщение о выпавшей с высоты женщины поступило в полицию в 17.30, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. – По предварительным данным, это 38-летняя жительница дома. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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