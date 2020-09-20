В Пермском крае водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Утром в субботу, 19 сентября, на 13 километре автодороги Острожка - Беляевка 74-летний водитель ВАЗа превысил скорость и сбил перебегавшего дорогу лося.
- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы. Животное погибло. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
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