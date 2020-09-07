В Пермском крае лось выбежал в на дорогу и раздавил ВАЗ

Последствия аварии с лосем. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

5 сентября в 20.50 в Большесосновском районе произошло ДТП, участниками которого стали автомобиль и лось. За рулем ВАЗ-21101 был 19-летний водитель, на дорогу вышел лось. Молодой человек не успел отреагировать и сбил животное. В салоне также находилась 17-летняя девушка, молодые люди получили травмы, лось погиб на месте аварии.

- По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.