Пермяки смогут поставить прививку от гриппа в мобильном пункте у ТРК «Семья»

20 сентября в мобильном пункте у ТРК «Семья» будут ставить прививки от гриппа всем желающим. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Все желающие пермяки могут 20 сентября, в воскресенье прийти к ТРК «Семья» и поставить себе прививку от гриппа.

- На территории Торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» на улице Революции, 13 ( здание 1 очереди) будет работать мобильный пункт вакцинации против гриппа, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Время работы с 12.00 до 16.00. Обслуживание граждан будет осуществляться в автобусе ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики». Все желающие смогут привиться отечественной вакциной «Совигрипп» бесплатно.

Напомним, в Пермском крае запланировано вакцинировать от гриппа полторы тысячи человек. Вакцина «Совигрипп», которая поступила в регион, содержит актуальные штаммы, которые будут циркулировать в эпидсезоне 2020-2021 гг:

вирус, подобныйA/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1) pdm09;

вирус, подобныйA/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вирус, подобныйB/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вирус, подобныйB/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

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