10 важных вопросов о вакцинации против гриппа у детей

В Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей региона, а это более полутора миллиона человек.

Процесс вакцинации от гриппа вместе с измерением температуры занимает не более 10 минут. И эти 10 минут помогут впоследствии сохранить здоровье, а порой и жизнь человека. В этом непростом эпидсезоне, когда на вирус гриппа может накладываться коронавирус, в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края, а это более полутора миллиона человек.

- Важно помнить, что и грипп, и коронавирус опасны своими осложнениями - пневмониями и протеканием болезни в сложных формах, вплоть до смертельных исходов, - отметила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. - А вакцинация поможет предупредить данные осложнения.

В ходе масштабной вакцинации у взрослых в этом году появился широкий выбор: они могут поставить прививку не только в поликлинике по месту жительства, но и в офисах МФЦ или торговых центрах. Детей прививают только в детских поликлиниках, по месту учебы или в детском саду.

- С начала прививочной кампании привиты уже 82 тысячи детей и 240 тысяч взрослых, - говорит свежая статистика эпидемиологов. - Прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета планируется охватить не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

Но естьтакие родители, которые впервые столкнулись с тем, что их ребенку предлагают поставить прививку. У кого-то, кто уже делал это раньше, тоже могут возникнуть сомнения.

На вопросы о вакцинации детей ответилазаместитель главного врача по педиатрии Краевой детской клинической больницы, кандидат медицинских наук Екатерина Валерьевна Троицкая.

Екатерина Троицкая. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

1. С какого возраста можно ставить прививку?

- В настоящее время имеются противогриппозные вакцинальные препараты, которые можно применять у детей уже с 6-ти месяцев. Также существуют вакцины против гриппа, разрешенные с более старшего возраста или только взрослым. Большинство современных противогриппозных вакцинальных препаратов используют и у детей, и у взрослых.

При этом обычно с шести месяцев до трех лет вакцинацию проводят в половинной дозе и дважды, с интервалом четыре недели. Если вдруг в промежутке между прививками ребенок заболеет, то ничего страшного в этом нет, второй дозой он будет привит после выздоровления. Вакцинация против гриппау детей в возрасте после трех лет, как и у взрослых, однократная: одна прививка в сезон полной дозой.

2. Как защитить ребенка, пока ему не исполнится полгода?

- Есть два варианта: чтобы уберечь младенца от гриппа.Первый вариант - создать вокруг него «кокон», то есть привить от гриппа все его окружение: маму, папу, старших братьев и сестер, бабушку, дедушку.Второй вариант - вакцинация матери во втором-третьем триместре беременности.Сегодня есть вакцины, разрешенные к применению даже во время беременности! Конечно, при использовании обоих вариантов можно достичь максимального защитного эффекта.

3. Почему важно сделать прививку в этомэпидсезоне?

- Особенность эпидсезона 2020-2021 состоит в том, что возможно одновременное заражение гриппом и новой коронавирусной инфекцией, а также ситуации, когда ребенок только что переболел одним инфекционным заболеванием и тут же инфицируется другим. Все это, естественно, создает дополнительные риски для здоровья. Поэтому вакцинация в предстоящем сезоне особенно необходима.

4. Какие осложнения может дать грипп?

- Грипп может протекать тяжело.Его наиболее частые осложнения - пневмонии, отиты, синуситы, стенозы гортани, кардиты, - поясняет Екатерина Валерьевна. - Встречаются более редкие, но и более тяжелые осложнения, такие, как энцефалиты и менингоэнцефалиты, инфекционно-токсический шок, синдром Рея, острая энцефалопатия, респираторный дистресс-синдром, синдром Гийена-Барре и так далее.

По большей части они излечиваются, так как медицина сейчас достаточно развита, но иногда последствия перенесенного заболевания могут остаться у ребенка на всю жизнь. Например, после энцефалита или острой энцефалопатии могут развиться необратимые изменения в двигательной и/или интеллектуальной сферах. Медицина не всесильна, и летальные исходы после гриппа тоже, к сожалению, возможны.

5. Какие есть противопоказания для вакцинации?

- Все противопоказания к применению прописаны в инструкции к препарату.Общие противопоказания для всех вакцин - это сильная реакция на предыдущее введение: повышение температуры выше 40 градусов или местная реакция в виде отека и/или гиперемии диаметром более 8 см, а также аллергические реакции.

Также противопоказанием является повышенная чувствительность к компонентам вакцины, например, аллергия на куриный белок. А временные противопоказания для вакцинации - лихорадочные состояния, например, при ОРВИ, или обостренияхронических заболеваний. В таких случаях вакцинация проводится после выздоровления или достижения ремиссии.

Помимо прививки от гриппа, необходимо придерживаться здорового образа жизни Фото: Олег ЗОЛОТО

6. Можно ли ставить прививку, если у ребенка есть остаточные признаки респираторного заболевания?

- При использовании современных противогриппозных вакцин обычно не требуется, чтобы от выздоровления до вакцинации прошло какое-то время. При нетяжелых ОРВИ вакцинация может быть проведена сразу после нормализации температуры. То есть если у ребенка остался насморк или небольшой кашель, врачи могут допустить его к вакцинации, хотя можно и подождать до полного выздоровления. Все дети разные, поэтому все возникающие вопросы необходимо решать с врачом.

7. Не опасно ли ставить прививку от гриппа часто болеющим детям?

- Не опасно, можно, и даже нужно! И особенно часто болеющим детям и детям с хронической патологией!К сожалению, в настоящее время они нередко страдают различными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, пиелонефрит и т.д. И таким детям тоже показана вакцинация, так как риск осложнений после гриппа у них выше. Ведь грипп может спровоцировать обострение хронической патологии.

8. Нужно ли делать анализ крови перед вакцинацией?

- Большинству детей нет. Это может быть важно, если у ребенка есть какое-то хроническое заболевание в стадии нестойкой ремиссии.

9. В этом году вакцинация от гриппа очень ранняя, а эпидемия иногда растягивается и до марта. Хватит ли ребенку иммунитета, чтобы бороться с вирусами гриппа?

- Обычно вакцинация всегда начиналась в сентябре. Возможно, ранее это происходило менее активно. Все противогриппозные вакцинальные препараты обеспечивают достаточную напряженность специфического иммунитета в течение всего сезона.

10. Какие еще меры профилактики нужны?

- Помимо прививки от гриппа, необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки или обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.

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