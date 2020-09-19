МЧС: днем 20 сентября в Пермском крае ожидается сильный дождь

Днем 20 сентября в Пермском крае ожидается сильный дождь. Фото: Евгения ГУСЕВА

МЧС по Пермскому краю сообщило о том, что днем 20 сентября в Пермском крае ожидается сильный дождь.

- Тех, кто находится на улице, просят обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач рядом с собой, - напомнили в ведомстве. - Пешеходов просят соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Что касается водителей, то их просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными во время движения. Если ливень застал в личном транспорте, то не стоит преодолевать подтопленные участки. Лучше будет включить аварийные огни и переждать ливень.

Важно помнить, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается примерно в два раза. А попадающая в тормозные колодки вода может увеличить его еще больше.

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