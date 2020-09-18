Погода в Перми в конце сентября 2020: греемся в субботу, мерзнем в воскресенье и надеемся на бабье лето

В субботу осень обещает быть "золотой". Фото: Василий Вахрин

Если вы планируете, чем заняться в ближайшие выходные, – имейте в виду: в субботу синоптики обещают погожий денек и теплую ночь, но уже в воскресенье небо начнет хмуриться, мы будем ежиться от северного холодного ветра, и к нам вернутся ночные заморозки. И так три дня подряд. А что потом?

- Субботний день в Перми, действительно, обещает быть вполне комфортным, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Поступившее с юга тепло охватит южные и центральные территории края. Днем воздух прогреется до 15 градусов, ночь обещает быть теплой. Небо будет ясным. К сожалению, в северных районах увидим другую картину, тепло до них не дотянется. Но уже в ночь на воскресенье погода начнет меняться. В воскресный день в Перми будет не выше 10 градусов, будет пасмурно, повсеместно пройдут дожди. Холодный северный ветер добавит дискомфорта. В понедельник и вторник на следующей недели холода не отступят, ну разве что осадков будет чуть меньше. Днем будет от 5 до 10 градусов, ночью – не выше 5 градусов. И вполне вероятны ночные заморозки.

Ждать ли все-таки пермякам бабьего лета?

- По предварительным прогнозам, в середине следующей недели может «распогодиться», - говорит Павел Смирнов. - По крайней мере, есть шанс, что к нам выйдет теплый антициклон, и теплые ясные дни к нам снова вернутся.