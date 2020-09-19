Семилетний мальчик из Перми пострадал от нападения безнадзорной собаки

Безнадзорная собака напала на ребенка на улице Ласьвинской в Перми. Фото: Василий Вахрин

В Перми еще один ребенок пострадал от укуса безнадзорной собаки. Очередное ЧП произошло 18 сентября в Кировском районе.

Семилетний мальчик находился во дворе дома по улице Ласьвинская, 62, когда на него напала собака и покусала его. Пса отогнали прохожие, находившиеся рядом.

Пострадавшему мальчику вызвали «скорую помощь», медики осмотрели его и направили на амбулаторное лечение. Благо из-за того, что помощь подоспела вовремя, в госпитализации он не нуждался. Однако сейчас ребенку придется пройти длительный курс уколов от столбняка.

- Информация была передана в администрацию района и пермскую городскую службу по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, - сообщил «КП»-Пермь» источник, близкий к ситуации.

Несколько дней назад, напомним, КП писала, что в Мотовилихинском районе, на улице Нектарной на 6-летнего мальчика напала собака и покусала его.

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