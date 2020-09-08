В Перми 6-летнего мальчика укусила собака

Ребенок оказался в больнице после укуса собаки. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми, 6 сентября, в Мотовилихинском районе, на улице Нектарной на 6-летнего мальчика напала домашняя собака и покусала его. Ребенок пострадал, приехавшие на место медики госпитализировали ребенка в больницу. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, В субботу, 5 сентября, в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что во дворе лома по улице Пушкарская, 69 в Мотовилихинском районе Перми бездомная собака укусила 6-летнюю девочку.

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