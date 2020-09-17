Пермяки могут получить знания для построения своего дела и развития карьеры

За время реализации проекта прошло четыре потока обучения

«Социальный контракт: Учимся вместе!» - это социальный и образовательный проект, который помогает участникам обрести знания в тематике продаж, открытия и ведения своего дела, поиску работы, правильного позиционирования себя на рынке труда и в социальных сетях!

- Мы не выдаем социальные контракты, мы выдаем необходимые знания для эффективной реализации социального контракта, построения своего дела и развития карьеры, - говорят организаторы проекта «Социальный контракт: Учимся вместе!»

Участники получают возможность комплексного консалтинга по оформлению заявки, реализации социального контракта, в том числе, консультации экспертов проекта, что позволяет повысить достижимость запланированных результатов.

- За время реализации проекта прошло четыре потока обучения. С первым потоком мы встречались очно, позволяла эпидемиологическая ситуация. Со второго полностью перешли в онлайн формат, но такой переход никак не повлиял на качество реализации проекта, а даже позволил увеличить количество человек, которые смогли получить необходимые знания, к нам стали присоединиться жители муниципальных образований со всего Пермского края и других регионов России. В рамках первых трех потоков обучение было разделено на основные и дополнительные занятия от наших спикеров. В ходе встреч слушатели получили знания от HR-тренера, SMM-тренера и бизнес-тренера. А также индивидуальные консультации от спикеров. Также в ходе реализации нами был разработан онлайн-курс и с командой мы решили запустить четвертый поток, обучение которого прошло с применением онлайн-курса, - рассказывает руководитель проекта «Социальный контракт: Учимся вместе!» Ирина Ермакова.

Обучение потоков завершилось, однако обучение в рамках проекта не заканчивается. Протестирован и готов к анонсу одноименный онлайн-курс, на который можно зарегистрироваться по ссылке.

Проект «Социальный контракт: Учимся вместе» реализуется Автономной некоммерческой организацией «Ресурсный центр поддержки и развития некоммерческой организации «Мастерская социальных проектов» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских грантов, информационной и методической поддержке Министерства социального развития Пермского края, Пермской региональной общественной организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства "НАСМНОГО", проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Крепкая семья» в Пермском крае. Проект является победителем XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город-это мы».