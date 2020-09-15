Конфликт между мамой и охранником случился днем, после уроков. Фото: группа пермской школы №83 ВКонтакте СМОТРИ83.

14 сентября в пермской школе № 83 (это микрорайон Водники в Кировском районе) подрались охранник и мама первоклассника. Конфликт произошел в тот момент, когда женщина встречала сына из школы.

Первоклашку задержали после уроков, мама зашла в здание, чтобы выяснить, в чем дело, но дежурный учитель попросил женщину дождаться сына у входа. К ситуации мгновенно подключился охранник.

- Он начал выгонять меня из школы, - рассказала пострадавшая пермячка телеканалу РБК. – В это время мой сын уже подошел к выходу и стоял у него за спиной. Я сказала, что уйду сразу, как он отпустит моего ребенка, но мужчина начал оскорблять меня. И тогда я влепила ему пощечину. Он же в ответ ударил меня по лицу и схватил за волосы.

Все произошло не только на глазах семилетнего ребенка, происходящее видели и другие родители. В результате конфликта у женщины оказалась рассечена губа, она написала заявление директору и сфотографировала полученную травму, чтобы написать заявление в полицию.

Охранник тоже пожаловался, что пришедшая в школу мама ученика вела себя неадекватно. Требовала в нецензурной форме пропустить ее в школу. Потом замахнулась, нанесла удар рукой в голову и попыталась нанести другие повреждения. Поэтому мужчина был вынужден защищаться и принять меры к выдворению женщины из школы.

В итоге в полиции оказалось два заявления от обеих конфликтующих сторон.

- Охрану школы №83 обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Аякс», - пояснили в департаменте образования администрации Перми. - Все охранники, работающие на объекте, имеют лицензии и прошли необходимые инструктажи, что зафиксировано в журналах. Руководитель образовательного учреждения провел внутреннее расследование, по результатам которого охранник был отстранен от работы, а с дежурного администратора было взято письменное пояснение. Теперь выяснением обстоятельств происшествия будут заниматься правоохранительные органы.

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