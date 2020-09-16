В Перми мужчина получил условный срок за смерть подростка на Каме

Во время движения по реке подросток упал в воду и захлебнулся. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми завершилось судебное разбирательство, обвиняемы на котором выступал 38-летний мужчина. Трагедия произошла 14 июля днем в акватории Камы в районе населенного пункта Усть-Тары Пермского района. Мужчина у которого никогда не было удостоверения на право управления маломерным судном, решил прокатить 15-летнего подростка на гидроцикле. Транспортное средство не было зарегистрировано в ГИМС, а мужчина не обеспечил ни себя, ни ребенка спасательным жилетом.

Во время движения по реке подросток упал в воду и захлебнулся. Мальчик скончался через 9 дней в больнице.

- Приговором суда с учетом полного признания вины, возмещения морального вреда, подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

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