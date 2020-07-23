15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае

23 Июль 2020 2020-07-23T17:15:06+03:00

Возбуждено уголовное дело, виновному может грозить до 12 лет лишения свободы

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15-летний подросток, катавшийся на гидроцикле, скончался в Пермском крае. Трагедия произошла 14 июля днем в акватории Камы в районе населенного пункта Усть-Тары Пермского района.

38-летний мужчина, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил прокатить 15-летнего подростка на гидроцикле. Транспортное средство не было зарегистрировано в ГИМС, а мужчина не обеспечил ни себя, ни ребенка спасательным жилетом.

Во время движения по реке подросток упал в воду, что привело к его утоплению, а затем, в результате полученных травм, к смерти.

- После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Виновному может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU