2020-07-23T17:15:06+03:00
Происшествия

15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае

Возбуждено уголовное дело, виновному может грозить до 12 лет лишения свободы
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Трагедия произошла 14 июля в акватории Камы.Трагедия произошла 14 июля в акватории Камы.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Изменить размер текста:

15-летний подросток, катавшийся на гидроцикле, скончался в Пермском крае. Трагедия произошла 14 июля днем в акватории Камы в районе населенного пункта Усть-Тары Пермского района.

38-летний мужчина, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил прокатить 15-летнего подростка на гидроцикле. Транспортное средство не было зарегистрировано в ГИМС, а мужчина не обеспечил ни себя, ни ребенка спасательным жилетом.

Во время движения по реке подросток упал в воду, что привело к его утоплению, а затем, в результате полученных травм, к смерти.

- После проведения доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Виновному может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье на Каме подросток упал с гидроцикла и захлебнулся

На аквабайке подросток катался вместе с 38-летним мужчиной (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
15-летний подросток, упавший с гидроцикла, скончался в больнице в Пермском крае
Трудности перевоза: Райффайзенбанк выяснил, что пугает россиян при переезде на юг
В Перми на новостройке нарисовали портрет Владимира Маяковского
В Перми легковушка сбила мать с двумя детьми
В Пермском крае на сотрудника ГУФСИН завели уголовное дело
Спички, булочка, диван, аптека: за какие покупки по кредитке «Кэшбэк на все» клиенты Райффайзенбанка вернули себе деньги
В Перми из психиатрической больницы ушел пациент
Год бесплатно по кредитной карте Райффайзенбанка, оформленной с кредитом!
В Перми коронавирус выявили еще у 72 человек
«Решение Ростехнадзора будем оспаривать». В ПСК не согласны с выводами экспертизы по трагедии в пермском мини-отеле «Карамель»
В Перми к берегу Камы прибило труп молодого мужчины в джинсах
В Пермском крае легковушку согнуло пополам, погиб 26-летний пассажир
От коронавируса выздоровели еще 17 пермяков
Туристам, приезжающим в Пермский край, могут вернуть до 15 000 рублей
В Перми ушел из дома и пропал молодой мужчина
В Перми часть Комсомольского проспекта закроют для движения
В рамках нацпроекта на дорогах Прикамья установили еще 12 комплексов фотовидеофиксации
«До чего дошел прогресс». Пермский предприниматель отправил на конференцию вместо себя робота-двойника
В Перми пропала 37-летняя женщина
«Лестница ушла из-под ног». На крупном предприятии в Пермском крае насмерть разбился рабочий