Подробности смертельного ДТП с фурой в Чусовом: водитель 26 раз привлекался за нарушение ПДД

Фото с места происшествия: группа ВКонтекте "ЧП Чусовой".

Стали известны подробности смертельного ДТП в Чусовом, которое случилось вечером во вторник, 15 сентября. Напомним, на подъезде к городу на улице Ударника водитель большегруза насмерть сбил мужчину. 42-летний пешеход скончался на месте происшествия от травм, несовместимых с жизнью.

- Я спускался прямо за этой фурой, у него действительно отказали тормоза, это было видно, - написал в соцсетях очевидец. - Дым с оси валил. Он сделал, что мог. Попытался проскочить меж рядов, как смог. Если бы не ушел между рядов, трупов было бы больше, перед фурой стоял микроавтобус с людьми.

В полиции прокомментировали резонансное ДТП так:

- По предварительной информации, 29-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа за рулем тягача Scania с полуприцепом, при спуске с горы допустил наезд на 42-летнего мужчину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Установлено, что водитель в этом году 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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