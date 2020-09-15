«Скончался на месте ДТП». В Пермском крае водитель фуры сбил пешехода

Фото с места происшествия: группа ВКонтекте "ЧП Чусовой"

«Эта гора смерти уже сколько жизней унесла», «Когда уже объездную сделают?!», «Сколько еще аварий должно случиться?» - обсуждают смертельную аварию жители Чусового.

ДТП, в котором погиб мужчина, случилось на подъезде к Чусовому вечером 15 сентября.

- Предварительно установлено, что около 18.00 при въезде в город Чусовой на улице Переездная водитель тягача Scania допустил наезд на пешехода, - прокомментировали «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В результате столкновения 42-летний мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.