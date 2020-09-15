В охранном предприятии рассказали свою версию конфликта с мамой первоклассника

Сотрудник охранного предприятия тоже написал заявление в полицию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конфликт с дракой между охранником и мамой первоклассника в пермской школе № 83 прокомментировали в пермском охранном агентстве «Аякс».

- Охранное агентство «Аякс» действительно охраняет здание МАОУ «СОШ № 83», - рассказал «КП»-Пермь» начальник службы физической охраны Р.Парфенов. - 14 сентября школу охранял сотрудник охраны Игорь Ухов. С его слов, около 11.00 в школу пришла женщина, которая попыталась пройти в здание учебного заведения. Согласно пропускному режиму и с учетом требований по соблюдению санитарных правил доступ в здание школы ограничен.

Охранник объяснил все это женщине. Затем он вызвал на пост дежурного педагога, который смог бы дать согласие на допуск посетителя и сопроводить женщину.

Но не согласившись с указанными требованиями, посетительница в грубой и нецензурной форме потребовала пропустить ее. И как утверждает охранник, на очередной его отказ мама первоклассника повела себя неадекватно: она замахнулась рукой и нанесла ему удар в область головы. Затем попыталась нанести еще ряд повреждений.

- Охранник вынужден был защищаться, и принял меры к выдворению женщины из школы, - объясняют в охранном агентстве «Аякс». - Затем Ухов нажал «тревожную» кнопку и вызвал на место наряд вневедомственной охраны Росгвардии.

Все произошедшее могут подтвердить родители, которые в это время спокойно ожидали своих детей на входе в школу. Пострадавший сотрудник охраны уведомил руководство школы и уже написал заявление в отдел полиции Кировского района для проведения проверки по происшествию.

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