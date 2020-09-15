Стало известно, когда пройдет инаугурация губернатора Пермского края

Дмитрий Махонин - избранный губернатор Пермского края. Фото: Инстаграм Дмитрия Махонина.

Инаугурация губернатора Пермского края Дмитрия Махонина пройдет 21 сентября, в 9.30. Трансляция мероприятия можно будет увидеть в интернете, на официальных страницах пресс-службы губернатора и Правительства Пермского края в социальных сетях.

Напомним, на прошедших в минувшие выходные выборы губернатора Пермского края за Дмитрия Махонина проголосовали 538892 избирателя - это 75,69 процента.

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