У Пермского края - новый губернатор

Дмитрий Махонин избавился от приставки врио. Фото: permkrai.ru

- Назначение врио губернатора, пандемия коронавируса, предвыборная кампания – кажется, за последние полгода прожил отдельную жизнь, - выложил первый пост после выборов Дмитрий Махонин. - Дорогие земляки, спасибо вам за доверие и поддержку.

Дмитрий Махонин, исполнявший обязанности главы Прикамья с февраля 2020 года, вполне ожидаемо победил на прошедших выборах губернатора. За него проголосовали более 75 процентов избирателей, принявших участие в выборах.

Айфон - за селфи с выборов

Впервые губернаторские выборы проходили в течение трех дней. Поэтому толп народа на избирательных участках не было. Впрочем, и явку особенно большой назвать нельзя. В первый день выборов, 11 сентября, в них приняли участие 13 процентов жителей. А всего в среднем по Пермскому краю проголосовали 35,74 процента избирателей. Самыми активными стали жители сельских районов - Кишертского, Косинского и Юсьвинского. Минимальная явка - в Березниках, Александровскеи Краснокамске.

- С одной стороны, сказалась усталость от коронавируса, с другой - не было интриги, - объясняют низкую явку эксперты. - Избиратели поверили, что Дмитрия Махонина выберут губернатором и без их участия.

- Выборы прошли очень спокойно и легитимно, - рассказал председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин. - За всю кампанию не было ни одной серьезной жалобы.

Пожалуй, единственным нарушением стал розыгрыш призов, объявленный на Пермском пороховом заводе. Там, чтобы привлечь сотрудников на выборы, устроили лотерею. Три айфона и девять абонементов в бассейн обещали разыграть среди работников завода, приславших селфи с бюллетенем для голосования в руках. При этом на фотографии рабочий должен находиться без медицинской маски, чтобы его можно было идентифицировать.

Избирательная комиссия Пермского края к данной инициативе отнеслась крайне неодобрительно и направила запрос в прокуратуру: нет ли тут признаков возможного давления на избирателей.

Робот-наблюдатель по имени Юра

На избирательных участках дежурили восемь с половиной тысяч наблюдателей. И еще один робот.

Робот Юра - наблюдатель на выборах. Фото: Василий Вахрин

Андроид по имени Юра все три дня - с 11 по 13 сентября - находилсяво Дворце культуры Всероссийского общества слепых. Его постоянное место работы - Пермский медицинский университет. Там робот играет роль пациента во время обучения студентов. А на время выборов он заступил на новый пост.

Если слабовидящие избиратели не могли рассмотреть то, что написано на информационном стенде, он диктовал им основные сведения о выборах. А когда один из пришедших избирателей спросил Юру: «За кого мы сегодня голосуем?», робот перечислил всех кандидатов.

- Наш Юра одновременно и наблюдателем работал, он мог бы отследить нарушения и записать их на видео, - объяснилодин из основателей компании PromobotОлег Кивокурцев. - Он знает все о процессе выборов.

На это робот Юра возразил:

- Никто не совершенен, но я знаю все, что должен знать член избирательной комиссии.

От «Амкара» до «Ласточки»

В итоге выборов Дмитрий Махонин избавился от приставки врио и стал действующим губернатором. Теперь ему предстоит не менее пяти лет руководить Пермским краем. Давайте вспомним, что же успел он сделать на этом посту за минувшие 7 месяцев?

Разумеется, главным испытанием на прочность нового главы региона стала пандемия коронавируса. Когда и какие меры ограничения вводить, а какие отменять, - ответственность за это, по большому счету, легла на плечи врио.

Как «человек из глубинки» Дмитрий Махонин основное внимание за прошедшие месяцы уделял развитию отдаленных территорий, считая, что где бы ни жил человек, он должен иметь доступ к благам цивилизации. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, он объездил практически все районы края.

Также Дмитрий Махонин предложил возродить «Амкар», и команда уже начала играть. Он остановил процесс «оптимизации» учреждений здравоохранения. По его инициативе запущена «Ласточка» до Краснокамска. Махонин разрешил жильцам аварийных расселяемых домов самостоятельно выбирать место нового жилья. Договорился о строительстве в Перми двух общежитий для студентов «политеха» и классического университета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За Дмитрия Махонина проголосовали 538892 избирателя - это 75,69 процента. За Ксению Айтакову отдали голоса 97 тысяч человек, 13,63 процента. Олег Постников набрал 5,66 процента, 40 тысяч голосов. Евгений Козлов получил 16 692 голоса, 2,34 процента.

Досье «КП»

Дмитрий Махонин родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Чердынского района. Там окончил школу, после чего поступил на юридический факультет Пермского университета.

В 2009 году он стал одним из самых молодых начальников антимонопольной службы, заняв должность руководителя УФАС Пермского края в 27 лет. В январе 2013 года Махонина перевели в Москву, где он был назначен начальником Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России.

А 6 февраля 2020 года вернулся в Пермь уже в должности врио губернатора Прикамья.

Мнения экспертов

Член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов:

- Только сейчас и начинается настоящая работа губернатора. Ограничения, связанные с коронавирусом плюс предвыборная кампания не позволяли Дмитрию Николаевичу раскрыться в полной мере. Как раз сейчас он начнет принимать серьезные решения. И первое из них - формирование нового состава правительства. Надо отметить, что у Дмитрия Махонина есть кредит доверия. Но не так давно мы выбирали Максима Решетникова, на которого тоже возлагали большие ожидания. И поэтому Дмитрию Махонину не придется переживать «медовый месяц», радуясь поддержке населения. Ему надо сразу «в бой».

Политтехнолог Людмила Ознобишина:

- Теперь Дмитрий Махонин должен представить долгосрочную программу развития, чтобы у нас, жителей края, обозначение любых планов, проектов не вызывало столь скептические чувства. И чтобы через пять лет он мог сказать: «Я это обещал, я это сделал».

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