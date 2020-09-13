«Березниковский Отелло». Ревнивый муж до полусмерти избил жену

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Березников приревновал свою жену. Ссора между супругами разгорелась рано утром в их квартире. Выяснение отношений быстро перешло в избиение. «Березниковский Отелло» бросил жену на пол и несколько раз ударил ее ногой в грудь.

35-летняя женщина получила серьезные повреждения – у нее сломано несколько ребер и закрытая травма груди. В тяжелом состоянии женщину госпитализировали в местную больницу.

- Ее супруг задержан и доставлен в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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