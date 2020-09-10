Пермяка осудили на семь лет за взятку судье

В этой семье и муж, и жена теперь имеют судимости. Фото: архив "КП"

Хотел помочь жене избежать наказания, а сейчас сам будет отбывать срок в колонии строгого режима. Семь лет получил пермяк, которого суд признал виновным в «Даче взятки должностному лицу через посредника в крупном размере».

200 тысяч рублей мужчина попытался передать через посредника для судьи пермского краевого суда, который будет рассматривать апелляционную жалобу на вынесенный приговор его жене.

- Передача денег состоялась территории Мотовилихинского района, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Осужденный умышленно передал деньги мужчине, действовавшему в качестве посредника в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». После передачи денег осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.