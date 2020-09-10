В Пермском крае жена забила тревогу после исчезновения 25-летнего мужа

Александр пропал 6 сентября. Фото: семейный архив.

В полицию с заявлеием обратилась жена пропавшего 25-летнего Александра Ичетовкина из поселка Майский в Краснокамском районе. 6 сентября мужчина пришел домой, переоделся, пока жена была в другой комнате - ушел, телефон оставил дома. Через некоторое время на него стали приходить сообщения о снятии денег с банковской карты. Есть информация, что последний раз Александра видели в Перми в торговом центре Колизей.

Приметы Александра: спортивного телосложения, глаза голубо-серые, волосы русые.

Одет: светло-серая толстовка, штаны Цвет кахи, с карманами по бокам, красные кроссовки.

Особые приметы: шрамы на голове, заикается когда волнуется.

Также дома Александра ждет маленький сын.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просят сообщать по телефонам 102 или писать на страницу ВКонтакте.