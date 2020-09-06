В Перми бездомная собака напала на 6-летнюю девочку

Ребенка увезли в Пермскую краевую клиническую стоматологическую поликлинику Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В субботу, 5 сентября, в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что во дворе лома по улице Пушкарская, 69 в Мотовилихинском районе Перми бездомная собака укусила 6-летнюю девочку.

- Ребенка увезли в Пермскую краевую клиническую стоматологическую поликлинику. Информация о произошедшем передана в администрацию района и в службу по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

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