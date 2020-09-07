На Красавинском мосту в Перми сбили мужчину

Сотрудниками ГИБДД пресечено 2848 нарушений за неделю. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 6 сентября, около 22 часов около въезда на Красавинский мост автомобиль «Ниссан Террано» сбил 62-летнего мужчину, он погиб на месте ДТП. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Это второе ДТП за минувшую неделю, в котором погиб пешеход.

Напомним, 3 сентября, в Перми по улице Светлогорская, что в Кировском районе, произошло водитель на «Opel Astra», насмерть сбил женщину.

В ГИБДД по городу Перми сообщают, что с 31 августа по 6 сентября в Перми зарегистрировано 22 ДТП с пострадавшими, 2 человека погибло, 27 человек получили травмы, в том числе 5 несовершеннолетних.

Сотрудниками ГИБДД пресечено 2848 нарушений: 62 нетрезвых водителя и водителя с признаками опьянения. 69 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения, зафиксировано 10 нарушений правил перевозки детей, 101 нарушение ПДД водителями автобусов.

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