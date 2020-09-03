В Перми у спорткомплекса насмерть сбили женщину [видео]

Женщина скончалась на месте ДТП. Фото: кадр видео Екатерина Борисовой.

В Перми в 12.25 по улице Светлогорская, что в Кировском районе, произошло смертельное ДТП. Со стороны дороги Пермь-Краснокамск в сторону улицы Калинина ехал «Opel Astra», за рулем был 39-летний водитель. В районе дома 18 он сбил женщину.

- Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, шла от магазина, - рассказывает Екатерина Борисова, она стала свидетелем ДТП. - Автомобиль двигался быстро. Женщина шла на зеленый сигнал светофора. За рулем машины был мужчина.

В ГИБДД по городу Перми сообщили подробности аварии.

«По предварительной информации 61-летняя женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате автоаварии женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. По факту автоаварии проводится проверка».