Водитель и два пассажира оказались зажатыми в машине на ж/д переезде в Перми

Фото: УрСУ на транспорте СКР.

Ночью 6 сентября в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде по улице Соликамской в районе остановки «Вторчермет» произошло ДТП. В результате аварии двое пассажиров и водитель иномарки Hyundai оказались зажатыми в машине.

Когда на место приехали спасатели, выяснилось, что иномарка врезалась в ж/д будку на переезде. Помощь спасателей не потребовалась, так как зажатых людей достали прибывшие ранее пожарные.

- Один из пострадавших уже был госпитализирован, двое находились в скорой, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

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