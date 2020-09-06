В Перми мужчина выгнал из дома семью и пытался выпрыгнуть из окна

Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. Фото: Василий Вахрин

В субботу, 5 сентября, в отдел полиции по Мотовилихинскому району поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины, который выгнал из дома семью и грозился спрыгнуть с третьего этажа. На место ЧП выехали спасатели и полицейские.

Когда спасатели приехали к дому, увидели мужчину, который то вылезал из разбитого окна, собираясь спрыгнуть, то залезал обратно в квартиру.

- Со слов соседей, зимой он неоднократно выходил на улицу через окно, - рассказывает «КП» источник, близкий к ситуации. - Дверь полицейским мужчина не открывал и угрожал выпрыгнуть. Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. Мужчину повязали после очередной попытки прыгнуть и увезли в отдел.

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