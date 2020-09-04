В Перми из детского сада ребенка увезли на «скорой» с травмой головы

Медики госпитализировали ребенка для обследования в больницу. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В детском саду № 371, что на улице Бабушкина, 4 - это Индустриальный район, случилось ЧП. 4-летняя девочка неудачно упала в группе и ударилась головой. Руководство учреждения приняло решение вызвать «скорую», медики госпитализировали малышку в Краевую детскую клиническую больницу для обследования.

- Девочка была осмотрена нейрохирургом, от госпитализации родители отказались, - сообщили в Минздраве региона. - Сейчас она находятся на амбулаторном лечении у невролога по месту жительства.

В департаменте образования Перми рассказали, что с ребенком все в порядке, уже сегодня девочка была в детском саду.