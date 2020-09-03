В Пермском районе будут судить мужчину, по вине которого утонул 15-летний подросток

Подсудимому может грозить до пяти лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

Уголовное дело после трагедии, случившейся в акватории Камы этим летом, завершено и передано в суд.

Все случилось днем 14 июля в районе населенного пункта Усть-Тары Пермского района. 38-летний мужчина, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, решил прокатить 15-летнего подростка на гидроцикле. Транспортное средство не было зарегистрировано в ГИМС, а мужчина не обеспечил ни себя, ни ребенка спасательным жилетом.

Пока двигались по реке подросток упал в воду и нахлебался воды. Его удалось вытащить и госпитализировать, но спустя несколько дней он скончался в больнице.

- Водитель гидроцикла обвиняется в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. - Следствием собрана доказательственная база: допрошены свидетели и специалисты, проведены осмотры местности и навигационной обстановки, маломерное судно изъято и осмотрено, проведена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимому может грозить до пяти лет лишения свободы.