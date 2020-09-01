В школах Прикамья в дни выборов отменят занятия

11 и 12 сентября классы опустеют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 и 12 сентября в школах Пермского края отменят занятия. Об этом сообщила краевой министр образования Раиса Кассина во время родительского собрания, прошедшего в прямом эфире Instagram.

В эти дни в Прикамье будут проходить выборы губернатора, а многие избирательные участки расположены в школах. И, чтобы обезопасить детей от возможности заражения от потока людей, приходящих в учебное заведение, занятия в эти дни будут отменены.

- Мы рассматривали разные варианты, чтобы не подвергать наших детей опасности: изолировать вход, не смешивать потоки, но решили, что в этот день мы занятия в школах не проводим, - объяснила Раиса Кассина.

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