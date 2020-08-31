Министр образования Пермского края: «Никаких поборов в школах быть не должно!»

Раиса Кассина провела виртуальное родительское собрание Фото: Андрей МАТЛИН

Перед началом учебного года министр образования Пермского края Раиса Кассина провела в Инстаграм виртуальное родительское собрание, ответив на вопросы пап и мам школьников.

- Пожалуйста, прокомментируйте слухи про то, что 20 сентября школы опять закроют на карантин и переведут на дистанционное обучение?

- Никаких данных о том, что придется закрывать школы, нет. И 1-го сентября, и 20-го будем учиться очно. Если ситуация с коронавирусом в России ухудшится, тогда будем принимать решение.

- Почему родителям первоклассников нельзя зайти в школу 1 сентября?

- Необходимо минимизировать доступ родителей в школы. И как поступить? У одного ребенка родителей пустить, а у другого – нет? Поэтому мы решили, чтобы родители встречали детей на улице.

- А родители детей-инвалидов смогут заходить в школу?

- Да. Они смогут.

- Придется ли доплачивать родителям учеников 1-4 классов за питание в школе?

- Доплачивать ничего не надо. Из федерального бюджета на питание одного ребенка выделено по 59 рублей. Но решением врио губернатора Дмитрия Махонина будут добавлены еще деньги, чтобы на одного ребенка приходилось по 75 рублей. Это с 1 января 2021 года. А до конца этого года – по 72,6 рубля.

- А можно отказаться от школьного питания и давать ребенку еду с собой?

- Пока нет.

- В классы средства для дезинфекции школа должна закупать или родители?

- Бесконтактные термометры, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, антисептики для обработки рук и поверхностей все школы Пермского края уже закупили за счет бюджета. И сбор денег с родителей на эти цели незаконен.

Более того, очень хочу закрыть навсегда тему с поборами. Никаких сборов ни на что быть не должно. Мы занимаем жесткую позицию в отношении всей «добровольной помощи школе». И если вас будут принуждать сдавать деньги – обращайтесь к нам в министерство.

- В гимназии на собрании объявили, что запрещено выходить из класса на переменах. Законно ли это?

- Не законно. Мы предлагаем закрепить за каждым классом часть рекреации, чтобы там на перемене находились ребята только из одного класса, и не переходили из зоны в зону.

- А обработку в кабинетах будут делать после каждого урока?

- Нет, после окончания всех занятий в кабинете одного класса.

- Будет ли возможность оставить ребенка на дистанте по желанию родителей?

- Нет. Представьте, учитель провел 6 уроков в классе в первую смену, а потом он должен провести еще 6 уроков онлайн? Если хотите – можете перевести ребенка на семейное обучение.

- Как будут проходить уроки физкультуры?

- Пока будет позволять погода, физкультура будет проходить на улице. Если занятия будут проводиться в зале, то после каждого урока необходимо будет делать влажную уборку.

- В каком формате будут проходить родительские собрания?

- Мы советуем проводить и х в режиме онлайн.

- Будут ли с сентября открыты кружки и секции для детей?

- Первые две недели будет проходить комплектование кружков, а с 15 сентября начнутся занятия. Но, по возможности, хотелось бы их проводить в режиме онлайн.