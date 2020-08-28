В ДТП с автобусом в Перми пострадали 6 женщин и мужчина

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Фото: Василий Вахрин
Авария произошла в четверг, 27 августа, в Дзержинском районе Перми. В 07.35 в районе дома по улице Энгельса, 13 столкнулись автобус №67 и легковушка.
- В результате ДТП пострадали семь пассажиров автобуса: женщинам 36, 39, 54, 56 и 74 лет оказана разовая медицинская помощь. 59-летней женщине и 55-летнему мужчине рекомендовано амбулаторное лечение, - сообщил «КП» источник, близкий к ситуации.
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