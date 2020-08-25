«Горел заживо». В Пермском крае мужчину чудом спасли из объятого пламенем автомобиля

Фото: паблик chp_perm_59/instagram

В пятницу, 21 августа, 32-летний Антон Зебзеев ехал на своем «Ларгус»в сторону Перми. В Березовском районе машина Антона столкнулась с КамаАЗом. От удара «Ларгус» загорелся и мужчина в буквальном смысле начал заживо гореть в автомобиле.

- Антона вытащил из машины очевидец, - рассказывает подруга пострадавшего мужчины Наталья. - Сам он выбраться не мог, почему, не знаю, может, потерял сознание, а, может, его зажало. Спросить о произошедшем мы его не можем, потому что он сейчас без сознания в больнице, подключен к аппарату ИВЛ, у него ожоги 41 процента тела.

Антону срочно нужно переливание крови. Наталья просит всех неравнодушных пермяков спасти жизнь ее друга и сдать кров.

Пункт сдачи крови: г. Пермь, улица Лебедева, 54. Предварительная запись по телефону 282-53-21, с понедельника по четверг с 13.30 до 15.00 и в пятницу с 12.30 до 14.00. Обязательно нужно указать, что кровь нужна для Антона Зебзеева, ожоговый центр.

Антона ждет дома любящая жена и 6-летняя дочь Ариша.

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