В Перми из окна квартиры на 3 этаже выпал 41-летний мужчина

Врачи подоспевшей "скорой" были бессильны что-либо сделать. Фото: Василий Вахрин

Вчера вечером, 25 августа, около девяти вечера в доме на улице Уфимская, 24 произошла трагедия. Из окна своей квартиры на 3 этаже выпал 41-летний мужчина. Очевидцы случившегося позвонили на тревожный телефон. Однако медики подоспевшей бригады скорой помощи были бессильны что-либо сделать – пермяк скончался на месте. Обстоятельства чрезвычайного происшествия сейчас выясняются.

«Комсомольская правда» уже писала, что недавно подобный случай произошел на Гайве. Поздним вечером 17 августа, в половине одиннадцатого со второго этажа нежилого здания по улице Ново-Гайвинская, 149 выпал 27-летний мужчина. Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». С различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6.