В Перми из окна здания торговой фирмы выпал 27-летний молодой человек

различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6 Фото: Василий Вахрин

Несчастный случай произошел поздним вечером в понедельник, 17 августа, в Орджоникидзевском районе Перми. В 22.32 со второго этажа нежилого здания по улице Ново-Гайвинская, 149 выпал 27-летний мужчина.

Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». С различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6.

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