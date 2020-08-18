В Перми из окна здания торговой фирмы выпал 27-летний молодой человек

различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6
Фото: Василий Вахрин
Несчастный случай произошел поздним вечером в понедельник, 17 августа, в Орджоникидзевском районе Перми. В 22.32 со второго этажа нежилого здания по улице Ново-Гайвинская, 149 выпал 27-летний мужчина.
Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». С различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6.
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