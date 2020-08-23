«За спасение погибавших». Владимир Путин наградил жителя Прикамья, спасшего на пожаре пять человек и щенка

Одна из спасенных была беременна. Фото предоставлено Денисом Елькиным

Героический поступок, который не оставил без внимания президент России Владимир Путин, произошел в июле прошлого года. Денис Елькин спас из огня пятерых человек и щенка в деревне Ярино Добрянского района Пермского края. Молодой человек не растерялся, когда увидел полыхающую крышу и, не дожидаясь пожарных, бросился в горящий дом на помощь людям.

- Я вышел на улицу позвонить, - вспоминает Денис. - Увидел, что в соседнем дома горит крыша. Ни секунды не раздумывая я побежал доставать людей, — вспоминает Денис.

По словам молодого человека, рядом стоявшие люди не решались зайти в дом. Подбегая к дому Денис крикнул, чтобы очевидцы звонили пожарным.

По словам Дениса, спасти людей ему помогли регулярные противоаварийные тренировки на работе. Фото предоставлено Денисом Елькиным

- Я начал сильно стучать в дверь и окна. Когда мне открыли, внутри горело все: и стены, и потолок. Ничего не было видно, но я все равно зашел внутрь. Оказалось, все находившиеся в доме люди спали, — рассказывает парень. — Я начал по очереди всех вытаскивать. Они даже не поняли, что произошло, сонные были еще.

Денис вынес из горящего дома троих мужчин, двух женщины и маленького щенка. Как оказалось, одна из спасенных была беременна. Парень узнал об этом потом, и это его очень поразило. Благодаря добрянскому герою все пять человек и щенок остались живы, но дом полностью сгорел.

Спустя год на работе Денису сообщили, что Владимир Путин подписал Указ о награждении его медалью «За спасение погибавших».

Для меня это было неожиданно. Да и не герой я, простой человек, - скромно говорит Денис. - Медаль мне еще не вручали, подписали только Указ. Когда и как будет происходить награждение, еще не знаю.

Фото из открытых источников

Денис добавил, что со спасенными людьми после случившегося больше не виделся. Молодой человек продолжает работать и жить обычной жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Раньше как дуралейка бегал, а сейчас гордится!». В Перми пятимесячный щенок спас хозяйку на пожаре

Почуяв неладное, стафф Даня проснулся и сделал все, чтобы разбудить свою владелицу (подробнее...)