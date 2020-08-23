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«За спасение погибавших». Владимир Путин наградил жителя Прикамья, спасшего на пожаре пять человек и щенка

Молодой человек не раздумывая забежал в горящий дом, пока остальные просто наблюдали за происходящим
Виктор ПравдинВикторПравдин
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Одна из спасенных была беременна. Фото предоставлено Денисом Елькиным

Одна из спасенных была беременна. Фото предоставлено Денисом Елькиным

Героический поступок, который не оставил без внимания президент России Владимир Путин, произошел в июле прошлого года. Денис Елькин спас из огня пятерых человек и щенка в деревне Ярино Добрянского района Пермского края. Молодой человек не растерялся, когда увидел полыхающую крышу и, не дожидаясь пожарных, бросился в горящий дом на помощь людям.

- Я вышел на улицу позвонить, - вспоминает Денис. - Увидел, что в соседнем дома горит крыша. Ни секунды не раздумывая я побежал доставать людей, — вспоминает Денис.

По словам молодого человека, рядом стоявшие люди не решались зайти в дом. Подбегая к дому Денис крикнул, чтобы очевидцы звонили пожарным.

По словам Дениса, спасти людей ему помогли регулярные противоаварийные тренировки на работе. Фото предоставлено Денисом Елькиным

По словам Дениса, спасти людей ему помогли регулярные противоаварийные тренировки на работе. Фото предоставлено Денисом Елькиным

- Я начал сильно стучать в дверь и окна. Когда мне открыли, внутри горело все: и стены, и потолок. Ничего не было видно, но я все равно зашел внутрь. Оказалось, все находившиеся в доме люди спали, — рассказывает парень. — Я начал по очереди всех вытаскивать. Они даже не поняли, что произошло, сонные были еще.

Денис вынес из горящего дома троих мужчин, двух женщины и маленького щенка. Как оказалось, одна из спасенных была беременна. Парень узнал об этом потом, и это его очень поразило. Благодаря добрянскому герою все пять человек и щенок остались живы, но дом полностью сгорел.

Спустя год на работе Денису сообщили, что Владимир Путин подписал Указ о награждении его медалью «За спасение погибавших».

Для меня это было неожиданно. Да и не герой я, простой человек, - скромно говорит Денис. - Медаль мне еще не вручали, подписали только Указ. Когда и как будет происходить награждение, еще не знаю.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Денис добавил, что со спасенными людьми после случившегося больше не виделся. Молодой человек продолжает работать и жить обычной жизнью.

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