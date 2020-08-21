В Пермском крае мужчина выпал из трактора и умер

У водителя спецтехники не было прав Фото: Василий Вахрин

Трагедия произошла в четверг, 20 августа, Очерском районе. В 16.00 у села Спешкова из кузова трактора Т-16 выпал пассажир. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.

- Установлено, что 25-летний водитель управлял транспортным средством не имея на то соответствующих прав. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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