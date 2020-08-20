«Водитель скончался на месте». Пермяки попали в серьезную аварию на трассе Ижевск-Воткинск

Пассажир и водитель иномарки с различными травмами госпитализированы. Фото: chp_59/instagram

В четверг, 20 августа, на трассе Ижевск-Воткинск произошла смертельная авария. В 5.30 столкнулись KIA Ceed и «Лада Приора». Удар был такой силы, что от капота у отечественной легковушки практически ничего не осталось.

Известно, что в иномарке ехали жители Пермского края. За рулем «Приоры» был житель Удмуртии.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего. Фото: chp_59/instagram

- Водитель «Лады Приоры» скончался на месте. Пассажир и водитель иномарки с различными травмами госпитализированы. Причины ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской республике.

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