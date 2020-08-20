«Подложил под машину самодельную бомбу». В Перми осудят мужчину, взорвавшего иномарку

Взорванная машина. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Вечером 18 октября 2019 в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на Комсомольском проспекте взорвался «Ниссан Кашкай». К счастью, из людей никто не пострадал.

Когда полицейские прибыли на место происшествия и осмотрели машину, под правым колесом иномарки они обнаружили самодельное взрывное устройство. Через неделю злоумышленника задержали рядом с собственным домом.

В багажнике его машины нашли взрывное устройство и предметы для конспирации – накладные усы и парики. Еще два взрывных устройства нашли во дворе дома.

- Правоохранители выяснили, что за полгода до произошедшего у мужчины произошел конфликт с потерпевшей из-за места на парковке. Кроме того, мужчина несколько месяцев готовил план мести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Задержанный свою вину не признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств» и «Повреждение имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений, путем взрыва».

- Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего его рассмотрения, - добавили в пресс-службе главного управления МВД.