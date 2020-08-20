В Пермском крае 25-летняя девушка убила своего возлюбленного

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Фото: Василий Вахрин

Убийство произошло вечером 30 мая. В одной из квартир в городе Чердынь между 25-летней жительницей Красновишерска и ее сожителем произошла ссора. В порыве ярости девушка схватила нож и вонзила его в грудь мужчине.

- От полученных повреждений мужчина скончался. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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