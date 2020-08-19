В Пермском крае нашли расчлененное тело мужчины

Оба преступления произошли в Губахе Фото: Василий Вахрин

В период с 10 по 11 августа в квартире в поселке Углеуральский города Губахи между 63-летним мужчиной и его 56-летним знакомым произошла ссора. Оба были выпившими и вскоре словесная перепалка переросла в драку.

- Обвиняемый нанес потерпевшему удар ножом в шею, от которого последний скончался на месте преступления. В последующем, намереваясь скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело знакомого, после чего разбросал его останки в окрестностях поселка, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Кроме того, в ночь на 13 августа 2020 года мужчина совершил еще одно убийство. В квартире знакомого также распивая спиртное между ними произошла ссора. Обвиняемый нанес 63-летнему потерпевшему не менее 10 ударов сковородой и табуретом по голове, от которых последний умер на месте.

Мужчину задержали. Расследование уголовного дела продолжается.