В Перми с 10 этажа выпала 28-летняя девушка

Улица Макаренко, 10 а. Фото: ЯндексКарты

Трагедия произошла ночью в воскресенье, 16 августа, в Мотовилихинском районе Перми. В 03.31 из окна 10 этажа 16-этажного жилого дома по улице Макаренко, 10 а выпала 28-летняя девушка.

Очевидцы вызвали «скорую помощь». К сожалению, девушка получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась до приезда бригады врачей.

Ранее в Перми в один день из окон выпали четыре человека: двое мужчин, юноша и ребенок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми 20-летняя девушка выпала из окна

ЧП произошло на тихом Компросе (подробнее...)