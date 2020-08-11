В Перми в один день из окон выпали четыре человека: двое мужчин, юноша и ребенок

Всех пострадавших медики доставили в больницы Перми. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми 10 августа произошли четыре случая, когда из окон домов выпадали люди. Один из них случился на улице Мира, 124. С 4-го этажа упала девочка 1,5 года, малышку с травмами «скорая» доставила в больницу.

Другой несчастный случай произошел на улице Космонавта Леонова, 50, с крыши 5-ти этажного дома упал мужчина 32 года. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

На улице Красноводская, 13, с крыши пятиэтажного дома упал 30-летний мужчина, с травмами его отвезли в больницу.

Еще одно падение с высоты случилось на улице Василия Каменского, 19 со второго этажа 2-х этажного дома упал юноша, 19 лет. Молодой человек в больнице.