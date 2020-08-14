"У истребителя разрушилось колесо шасси". Глава Прикамья рассказал о летчиках, сумевших посадить самолет

Инстаграм Дмитрия Махонина

Во вторник, 11 августа во время учебно-тренировочного полета в Пермском крае у дальнего перехватчика Миг-31 разрушилось колесо задней стойки шасси.

Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поблагодарил экипаж истребителя .

- Летчики авиационной эскадрильи на МИГ-31 командир корабля Виталий Устюгов и штурман Виктор Мерещанский проявили профессионализм и мастерство, уверенно посадив истребитель на аэродром Большое Савино, тем самым сохранив жизнь и здоровье экипажа и боевую машину, - написал на своей странице в Инстаграме глава Пермского края Дмитрий Махонин. - Благодарю военных летчиков за слаженную работу!