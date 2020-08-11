В Перми экстренно сел МиГ-31: разрушилось колесо задней стойки шасси

Скрин с видео на канале Vyacheslav Sukhanov.

«Пилот молодец», «В рубашке родился!», «Настоящий профессионал», – аплодируют пермяки в соцсетях.

Новость, что в Перми готовится к экстренной посадке истребитель МиГ-31 мгновенно разлетелась по группам. Была информация о неисправном шасси, о том, что к месту посадки стянуты МЧС, «скорая», спасатели... Пермяки ждали, переживали, держали кулачки…

Однако посадка произошла в штатном режиме, правда, во время приземления колесо истребителя загорелось, но пожарные быстро смогли потушить его.

Вскоре после приземления на YouTube было опубликовано видео посадки Миг-31.

На кадрах – взлетно-посадочная полоса аэропорта «Большое Савино». По ней, замедляя ход, мчится истребитель. Из-под колес вырывается столб искр. Пилот выпускает парашют и вскоре ему удается остановить тяжелый военный самолет.

Достаточно быстро стала известна причина аварийной посадки истребителя.

- В Пермском крае у дальнего перехватчика Миг-31 разрушилось колесо задней стойки шасси, экипаж совершил штатную посадку, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

- При выполнении посадки после планового учебно-тренировочного полета самолета МиГ-31 руководителем полетов было обнаружено разрушение одного из колес задней стойки шасси истребителя, - сообщила пресс-служба пермского аэропорта. - Руководитель полетов предупредил об этом командира воздушного судна. Экипаж выполнил посадку в штатном режиме, самолет повреждений не получил.

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